Вера Брежнева чуть не осталась без руки

Съемки картины «Джунгли» Александра Войтинского, где в главных ролях задействованы Вера Брежнева и Сергей Светлаков, проходят не без происшествий. Недавно группа наконец закончила «тайский» отрезок фильма.

Во время этих съемок главная актриса и получила очень серьезную травму руки.



Сергей и Вера, как муж и жена, едут на экзотический необитаемый остров, чтобы разобраться в своих отношениях. Однако вместо романтичного отдыха супруги устраивают друг другу бои на выживание. Ребятам приходилось сниматься в нечеловеческих условиях – 40-градусная жара и сводящая с ума духота. Съемки необходимо было провести за четыре с половиной недели, не больше. Актеры вставали вместе с восходом солнца в 4 утра, так как в 7 вечера уже наступали непроглядные сумерки. А в свои три выходных дня все мечтали только об одном –поспать.



Травму руки Брежнева по неосторожности получила во время многочасовых съемок у огромного ритуального костра. Популярная экс-участница трио «ВИА Гра» очень мучилась от жары – и во время перерывов на нее приходилось дуть прохладным воздухом из специальной пушки. А во время одного из дублей певице настолько сильно затянули плечо веревкой, что ее руку так и скрутило от адской боли. «Серьезной травмы избежать удалось, но все же следующие несколько дней Верочке делали специальный массаж руки и плеча, чтобы ушла боль и была возможность сниматься дальше», - рассказал один из участников съемочного коллектива.



Премьера фильма со звучным слоганом «Любовь – это война» планируется на 20 декабря 2012 года. Сейчас состав съемочной группы активно ведет подготовку к следующему периоду картины, сообщает uznayvse.ru. Продюсеры решили не афишировать несчастный случай. Они односложно заявили, что первый этап съемок закончен удачно и все задействованные актеры живы и здоровы.