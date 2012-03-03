Хочется верить, что Алла Пугачева вернется (ВИДЕО)

Вчера в спорткомплексе «Олимпийский» прошел концерт в поддержку кандидата в Президенты Михаила Прохорова. Среди звезд этого шоу была и Алла Пугачева. Первыми выступила группа "Серебро", исполнив свои последние хиты.

Алла Пугачева, сидевшая в VIP-зоне, услышав слова песни "Не верю" не смогла удержаться и начала танцевать. В какой-то момент она накинула на шею шарф с символикой миллиардера, а потом вышла на сцену. Вслед за "Серебром", на сцене выступали музыканты группы "Машина времени" во главе с Андреем Макаревичем. Спев несколько своих хитов, Андрей пригласил Аллу Пугачеву. Вместе с группой «Машина времени» они исполнили свою новую песню.

Около трех лет прошло, как Алла Пугачева официально объявила о прекращении певческой карьеры. Но возможно, есть надежда, что Алла Борисовна вернется на большую сцену. «С такими бэк-вокалистками, которых я тут нашла, грех самой не запеть!», - сказала недавно Примадонна на съемках отборочного тура программы канала «Россия» «Фактор А», сообщает vokrug.tv.

Будем ждать и надеяться, что в начале осени на музыкальном фестивале «Крым Мьюзик Фэст», который материально поддерживает Прохоров, Алла Борисовна споет не одну композицию.