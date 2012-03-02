Лолита посоветовала молодому отцу Киркорову беречь дочку

Две звезды шоу-бизнеса - Лолита Милявская и Филипп Киркоров - дружат давно. Артистка рада, что Филипп стал отцом. Лолита хвалит Киркорова за то, что он не скрывает правду рождения Аллы-Виктории, что воспользовался услугами суррогатной матери.

Артистка беспокоится, что молодой отец рано привез девочку в Россию. Лолита как опытная мама беспокоится - сейчас межсезонье, погода неустойчивая. Все вокруг кашляют и чихают. Она даже поругала Филиппа, зачем он поторопился с переездом малышки в Россию, пишет "КП".

По ее мнению, привозить Аллу-Викторию надо было через год, к тому времени детский иммунитет бы уже окреп. Милявская предупредила Киркорова, что ребенка до крещения нельзя никому показывать.

Кто будет крестной матерью Аллы-Виктории пока Киркоров не сообщил.

Напомним, в конце ноября на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" звезда российской поп-сцены Филипп Киркоров сообщил сенсационную новость - он стал отцом.