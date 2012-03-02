Селена Гомес приедет с концертами в Россию (ВИДЕО)

Ожидается, что звезда телеканала Disney Селена Гомес приедет с концертами в Россию. Ни дата, ни предполагаемое место концертов пока не сообщаются. Планируется, что Селена выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Российский промоутер Татьяна Дальская в своем блоге сообщает, что в каждом городе Селена даст пресс-конференцию, посетит мероприятия, посвященные программам UNICEF Russia и "обязательно встретится со своими поклонниками во время специально организованных автограф-сессиях".

В феврале Селена Гомес объявила, что выходит из состава своей группы The Scene из-за плотного съемочного графика.



