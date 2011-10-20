"Чи-ли", Алибасов, Градский и "Корни" излечились от трискаидекафобии

Традиционная презентация Российского музыкального ежегодника (на этот раз – его 13-го выпуска) для профессионалов музыкальной индустрии состоялась 4 октября в клубе «Кай Метов - Метрополь». Просторные помещения клуба были переполнены как знаменитыми на всю страну звездами и медийными персонами, так и «серыми кардиналами» отечественной музыкальной индустрии. В числе гостей были замечены Александр Градский, группа «Корни», Любаша, Александр Иванов, Алексей Митрофанов, Никас Сафронов, Александр Шульгин, Сергей Балдин, Владимир Вишневский, Владимир Кузьмин, Александр Журбин, Виктор Чайка, Игорь Пожитков, Евгений Болдин, Игорь Силиверстов и др. Поскольку гостям был представлен уже 13-й выпуск ежегодника, лейтмотивом вечера стала борьба с трискаидекафобией – боязнью числа 13.

Сотрудники коммуникационного холдинга InterMedia, в очередной раз выпустившего главную книгу российского шоу-бизнеса, были облачены в белые халаты и готовы были прийти на помощь жертвам фобии. Однако помощь никому не понадобилась – в шоу-бизнесе и не такое видали. Как сказал со сцены генеральный директор InterMedia Евгений Сафронов, новый ежегодник делался «очень долго и тяжело, поэтому теперь мы тут друг друга лечим». Множество вопросов со стороны собравшихся вызвало представленное на обложке увесистого фолианта загадочное «новое лицо шоу-бизнеса». «Кто это? Не скажем, - заявил г-н Сафронов. – Почитайте, тогда узнаете. На самом деле пока никому не понятно, каким будет это новое лицо - именно поэтому оно такое загадочное».

Ведущий презентации Юрий Аскаров тем временем приглашал на сцену выступающих: Ирину Забияку («Чи-ли»), группы «Премьер-министр» и «На-На», Глорию Дели, братьев Бондаренко, Бобби Блеск, Миру, Ромади и др. На вечеринке присутствовала зарубежная гостья – голливудская актриса и хореограф Наталья Гуслистая, которая приехала в Россию представить свой балет «Стелла». Наталья поздравила организаторов с выходом очередного Ежегодника и похвалила их за смелость: «В Америке после 12-го выпуска сразу последовал бы 14-й. У нас боятся числа 13».

Наиболее запоминающимся номером стало выступление группы «На-На», а также вступительная речь продюсера Бари Алибасова, недавно лишившегося в пожаре своей шикарной квартиры и практически всего имущества. «Мне тут многие соболезнуют, - сказал Бари Каримович. – Не надо соболезнований, давайте лучше деньгами». Г-н Алибасов отметил, что свою помощь после пожара предложили даже многие из тех, с кем он конкурировал в шоу-бизнесе: «Андрей Разин, с которым у нас доходило до драк, позвонил сразу – я даже не успел до больницы доехать, куда отправлялся с отравлением угарным газом, - и спросил, куда привезти деньги. А чтобы описать помощь, которую оказала Алла Борисовна Пугачева, у меня просто не хватит слов». О сценических костюмах своих подопечных продюсер сказал: «Это всё, что осталось». Действительно, гардероб участников «На-На» состоял из трусов, шортов и рваных маек. В финале Бари Алибасов пригласил тех, кто перечислял ему суммы на восстановление квартиры, на благотворительный ужин 21 ноября.

Представитель оргкомитета премии «Овация» Анатолий Сиротюк поздравил не только агентство InterMedia с выпуском ежегодника, но и генерального директора Евгения Сафронова с прошедшим 50-летием. Юбиляру была вручена памятная статуэтка. Когда концертная программа была исчерпана, на сцену вынесли гигантский торт, копирующий обложку РМЕ – по кусочку досталось всем гостям вечеринки.

Фотогалерея: http://www.intermedia.ru/photoalbums/58?page=1

Фотографии в высоком разрешении: http://files.mail.ru/6M8IPU

Информационные спонсоры Российского музыкального ежегодника-13:

радиостанция «Ретро ФМ», телеканал Music Box, журнал «ТВ7», интернет-порталы utro.ru, newsmusic.ru, zvuki.ru.

Спонсоры Российского музыкального ежегодника-13:

группа компаний «Экоофис», Клуб «Кай Метов - Метрополь», компания EuroMedia, IT-аутсорсер «МЭИТ», юридическая компания «Сенешаль Нейман».