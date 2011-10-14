«Дискотека «Авария» даст первый сольный концерт в Москве!

Группа «Дискотека «Авария», совсем недавно подарившая всем слушателям свой шестой по счёту альбом «Недетское время», готовит новый сюрприз – 3 ноября в клубе Arena Moscow состоится первый за всю историю коллектива сольный концерт в Москве.

Несмотря на неоспоримый успех группы и огромное количество хитов, многие из которых уже стали народными, за двадцать один год своей творческой деятельности «Дискотека «Авария» не дала ни одного большого концерта в Москве. И вот, в год своего совершеннолетия по-американски, музыканты наконец-то порадуют своих поклонников долгожданным выступлением в российской столице.

На сцене клуба «Арена» участники «Дискотеки «Аварии» представят зажигательное двухчасовое шоу и исполнят все свои самые известные композиции, такие как «Новогодняя», «Модный Танец Арам-Зам-Зам», «Яйца», «Disco Superstar», «Если хочешь остаться», «Лето всегда» и многие-многие другие. В концерте помимо виновников торжества примут участие и другие звёздные гости – дуэтом с «Дискотекой «Аварией» споют Жанна Фриске, dj Smash, Батишта, группы «Моральный Кодекс» и «Жуки», а также детский коллектив «Домисолька», голоса которого звучат в песнях «Отцы» и «Недетское время».

«Мы как-то совершенно неожиданно вспомнили, что у нас действительно не было ни одного большого концерта в Москве, и подумали, а почему бы и нет? К тому же, в конце августа у нас вышел новый альбом, многие песни из которого ещё не были представлены широкой публике, – рассказывают «аварийцы». – Так что мы решили закатить хорошее весёлое шоу. Надеемся, это будет круто и всем понравится!»

Еженедельник «Аргументы недели 2 являются информационным партнером концерта.

Сергей Птица