В США начался суд по делу о смерти Майкла Джексона (ВИДЕО)

В США начался суд по делу о смерти Майкла Джексона. На скамье подсудимых - личный врач короля поп-музыки Конрад Мюррей. Его подозревают в непредумышленном убийстве Майкла Джексона.

Улики, которые были представлены на процессе, шокировали всех присутствующих в зале суда: аудиозапись, сделанная за два месяца до его смерти. Полиция нашла ее на мобильном телефоне доктора Мюррея. Певец шепотом пытается рекламировать свое последнее мировое турне. Речь явно больного и, похоже, находящегося под воздействием сильных лекарств Майкла Джексона, меньше всего похожа на голос короля поп-музыки.

Адвокаты Мюррея настаивают на отсутствии улик, подтверждающих вину подзащитного. По словам юристов, смерть певца - трагедия, но в ней нет вины лечащего врача: певец сам принял смертельную дозу снотворного.

А обвинением настаивает, что чрезмерная доза пропофола, введенная Джексону личным врачом, и погубила артиста.

По словам прокурора Дэвиса Валгрена, Конрад Мюррей в прямом смысле слова бросил Джексона умирать в тот день - 25 июня 2009 года. "Он оставил беспомощного человека, напичкав его сильнодействующими снотворными и пропофолом. У врача не было специальной аппаратуры для мониторинга, для оказания помощи в экстренной ситуации. Он оставил его и пошел заниматься своими делами. Такой подход не только нарушает врачебную клятву, но вообще противоречит нормальным отношениям между людьми", - подчеркнул прокурор.