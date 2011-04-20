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20 апреля 2011, 06:16 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня Первый канал покажет в 19.55 передачу «Пусть говорят» с Анастасией Волочковой, которая должна была выйти в эфир в феврале, но была тогда запрещена – предположительно в связи со скандальным выходом балерины из партии «Единая Россия». Об этом в своем блоге сообщила сама Волочкова:



«Люди, я в шоке! Буквально только что позвонили с Первого канала и сообщили, что выходит в эфир… программа «Пусть говорят», посвященная моему юбилею. Да-да-да, та самая, которую в феврале сняли с эфира. Я пишу эти строчки и сама не верю в происходящее! Я пока не знаю, кому именно обязана возвращением моего бенефиса в эфир Первого канала, но не исключаю, что некоторые свои слова в адрес некоторых людей возьму обратно... Я рада, что у кого-то хватило благоразумия, прекратить эту непонятную травлю.



Программу, конечно же, перемонтировали, т.к. благодаря youtube первый ее вариант уже посмотрела почти вся страна. Очень интересно, что же, в итоге, покажут».