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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Шоу-бизнес

Орбакайте подарила Пугачевой на день рождения балахон

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте преподнесла Алле Пугачевой в день рождения не только концерт в Кремле, режиссером которого, кстати, выступила сама Алла Борисовна. Также примадонна получила от дочки приятный стильный сюрприз.

Летний плащ Кристина купила ещё в начале месяца, находясь на гастролях заграницей. Певица не уточнила, сколько он стоит, но намекнула, что больше трех тысяч долларов, сообщает "Карта музыки".

"Помимо сегодняшнего концерта в Кремле я подарила своей маме и материальный подарок – летний плащ-балахон. Вы ведь знаете её любовь к балахонам, поэтому это лучший подарок из одежды, - рассказала Кристина Орбакайте. – Плащ я купила на гастролях, увидев его, не смогла пройти мимо. К нему я купила, но уже в Москве, красивые сапожки".

ГИ

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