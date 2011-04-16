Орбакайте подарила Пугачевой на день рождения балахон

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16 апреля 2011, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Орбакайте преподнесла Алле Пугачевой в день рождения не только концерт в Кремле, режиссером которого, кстати, выступила сама Алла Борисовна. Также примадонна получила от дочки приятный стильный сюрприз.



Летний плащ Кристина купила ещё в начале месяца, находясь на гастролях заграницей. Певица не уточнила, сколько он стоит, но намекнула, что больше трех тысяч долларов, сообщает "Карта музыки".



"Помимо сегодняшнего концерта в Кремле я подарила своей маме и материальный подарок – летний плащ-балахон. Вы ведь знаете её любовь к балахонам, поэтому это лучший подарок из одежды, - рассказала Кристина Орбакайте. – Плащ я купила на гастролях, увидев его, не смогла пройти мимо. К нему я купила, но уже в Москве, красивые сапожки".