Собчак рассказала правду о драке Киркорова и Яблоковой

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16 апреля 2011, 16:22 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак озвучила свою версию скандала, произошедшего на церемонии вручения "Золотого граммофона", когда известный певец Филипп Киркоров и режиссер Марина Яблокова устроили драку за кулисами премии.



По словам Ксении Собчак, никакой драки в действительности не было. Историю придумал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, чтобы привлечь внимание к телетрансляции церемонии, приводит версию светской львицы "ЭГ".



- Я как человек телевизионный, озвучу закулисную версию событий. Так получилось, что я вела этот «Золотой граммофон» и в Москве, и в Питере. Версия, которая среди профессионалов считается основной, такова: на самом деле никакого конфликта не было, а все придумал мудрый и всевластный Константин Львович Эрнст, чтобы раскрутить «Золотой граммофон». До него дошли слухи, что Киркоров с кем-то пособачился за кулисами, - и вот! Кстати, мы потом все вместе летели в Питер, с Яблоковой в том числе. Она спокойно отвела там весь концерт. Киркоров прекрасно пел. Никто ни с кем не ругался - все спокойно было. Но Эрнст понял, что скоро эфир и надо как-то пиарить «Золотой граммофон» новаторскими методами. Дальше Первым каналом была затеяна вся эта история, чтобы создать движуху вокруг выдыхающейся программы, - сообщила Собчак.