Сын чиновника, обстрелявший Вдовиченкова, написал на актера заявление

Сын руководителя администрации Одинцовского района Подмосковья 21-летний Глеб Кодратюк, обстрелявший во время дорожного конфликта актера Владимира Вдовиченкова, подал заявление в прокуратуру Москвы.

По данным Life News, адвокат Кодратюка Сергей Мазанов заявил: "Во-первых, он не узнал этого артиста. Во-вторых, по словам моего доверителя, у напавшего на него мужчины глаза были какие-то бешеные. Он мне сказал буквально следующее: "У меня сложилось впечатление, что он обкуренный".

"Аргументы.ру" сообщали, что в результате перестрелки в центре столицы звезда фильмов "Бумер" и "Тарас Бульба" 39-летний Владимир Вдовиченков получил три огнестрельных ранения. У дома №2 по улице Композиторов в результате возникшей ссоры водитель автомобиля "Нисссан Икстрейл" несколько раз выстрелил в своего оппонента - водителя "Ауди Q5".