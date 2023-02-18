Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Наука 13+

Врачи Петербурга смогли провести первую эндоскопическую операцию ребенку с ахалазией

, 20:06

Врачи Петербурга смогли провести первую эндоскопическую операцию ребенку с ахалазией
Фото: Canva

Теперь мальчик может питаться не только протертой пищей.
Хирурги Детского городского клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга провели первую операцию по излечению ахалазии у ребенка с применением эндоскопа.
По словам врачей, ребенок мог питаться только протертой пищей. Такая патология в детском возрасте встречается довольно редко. Это десятый зарегистрированный в Петербурге случай.
Ахалазия – это тяжелое нервно-мышечное заболевание, при котором сильно сужается участок, где пищевод впадает в желудок. У пациентов с таким диагнозом наблюдается нарушение прохождения пищи, боль в грудине, отсутствие аппетита и рвота.
Ранее ахалазию лечили путем вскрытия нижней части грудины у пациента, потом использовался метод, при котором операция проводилась через небольшие отверстия, а теперь врачам удалось вылечить мальчика без повреждения кожного покрова, используя эндоскоп.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram