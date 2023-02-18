Врачи Петербурга смогли провести первую эндоскопическую операцию ребенку с ахалазией

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Наука 13+

18 февраля 2023, 20:06 Елена Соколова

Фото: Canva

Теперь мальчик может питаться не только протертой пищей.

Хирурги Детского городского клинического специализированного центра высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга провели первую операцию по излечению ахалазии у ребенка с применением эндоскопа.

По словам врачей, ребенок мог питаться только протертой пищей. Такая патология в детском возрасте встречается довольно редко. Это десятый зарегистрированный в Петербурге случай.

Ахалазия – это тяжелое нервно-мышечное заболевание, при котором сильно сужается участок, где пищевод впадает в желудок. У пациентов с таким диагнозом наблюдается нарушение прохождения пищи, боль в грудине, отсутствие аппетита и рвота.

Ранее ахалазию лечили путем вскрытия нижней части грудины у пациента, потом использовался метод, при котором операция проводилась через небольшие отверстия, а теперь врачам удалось вылечить мальчика без повреждения кожного покрова, используя эндоскоп.