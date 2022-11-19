За здоровьем лососевых будут следить сенсоры-импланты

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19 ноября 2022, 16:36 Татьяна САВКИНА

Сегодня более половины используемой человечеством в пищу рыбы производится на так называемых «рыбных фермах». Дикая рыба считается более полезной (и вкусной!), чем выращенная «аквакультура». Но очевидно, что разведение рыбы в промышленных масштабах будет только увеличиваться. И, значит, вопросам безопасности продукции будет уделяться все большее внимание.

Сейчас традиционные методы контроля состояния рыб на фермах включают в себя проверку качества воды, контроль температурного режима, забор крови для биохимических анализов и оценку состояния внутренних органов, часто путём вскрытия. Но эти методы не позволяют в полной мере оценить динамику изменения биохимических параметров, они дают выборочное представление о состоянии организма. Для повышения качества рыбной продукции на рынке необходимо контролировать не только условия содержания, но и изменения в состоянии здоровья рыб в динамике.

Ученые НИИ биологии Иркутского государственного университета ведут разработку новейших технологий с использованием имплантируемых (т.е. внедряемых в ткань) оптических сенсоров, для длительного и постоянного мониторинга состояния здоровья рыб.

В институте опробуют линейку новейших сенсоров. Все они основываются на использовании специальных флуоресцентных красителей, изменяющих характер своего свечения при изменении параметров окружающей их среды.

Технология работает следующим образом: на внедренную в ткань живого организма сенсорную нить светят лазером, вызывающим флуоресценцию, а сигнал с сенсора считывают обычным спектрометром. В чем-то технология напоминает процесс считывания штрих-кода на кассе магазина. Только в данном случае считывается информация о метаболических показателях рыбы, отражающих состояние ее здоровья.