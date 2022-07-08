Научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин рассказал, почему решил выдвигаться на пост президента РАН

Аргументы Недели → Наука 13+

8 июля 2022, 08:48

Академик РАН Роберт Нигматулин.

В Российской академии наук кипят предвыборные страсти: «Кто будет новым?». Академия стоит на перепутье, как и вся страна. Новые события цунами разбивают привычный ход вещей.

«Выбраться из технологической ямы» поставил задачу президент. Скорее всего, про себя он произносит более энергичное слово. Но помочь выбраться оттуда, куда скатились за тридцать лет, может только большая и серьезная наука. Вот только где она? Куда ушла-пропала? С каким кавалером эта вертихвостка крутит новый роман: «А может быть с малайцем вы ушли»?

Поискать беглянку «АН» попросили человека-утеса, научного руководителя Института океанологии, академика РАН Роберта Нигматулина.

- Роберт Искандрович, начну, пожалуй, с неприятных вопросов. А. М. Сергеев называет пост Президента РАН "служением". Со стороны же кажется в рифму "унижением". Напоминает известную фразу: "принеси, подай, пошел, не мешай". Открытия давай, но всерьез тебя не воспринимают. С какой формулировкой Вы согласны?

- Это какие-то громкие слова: "служение", "унижение". Давайте поближе к земле. Академия наук - государственная институция. Она должна служить государству. А государство должно Академии доверять. И уважать. Ныне доверия и уважения друг к другу не хватает. Восстановление их – главная задача нового президента РАН, кем бы он не был.

Как обычно, в любом конфликте виноваты обе стороны, есть и вина Академии. И тенденции негативные. Если так пойдет и дальше, даже статус Престижного Клуба Ученых отберут. Недавно председатель Госдумы кинул в нашу сторону, что, по его мнению, академики хотят иметь «пожизненную пенсию и бесплатные отпевания», но результаты их трудов не видны. Понятно, что это было сказано не сгоряча, не просто так. Это общее мнение большой власти, которое опирается на мнение первого лица. И это надо преодолеть!

- Если все так плохо, зачем рваться на пост капитана тонущего корабля?

- Технологические санкции, наложенные на нас, показали то, о чем специалисты говорили много лет: насколько мы зависимы от чужих разработок и товаров. Причем в критических областях. Власть, высшие руководители государства стали осознавать, что отраслями развития страны: наукой, образованием как средним, так и высшим, здравоохранением, промышленностью должны руководить профессионалы, а не чиновники. Стали понимать, что двигаться вперед можно только владея научной базой. Пока это понимание только приходит, но уже приходит.

Президент РАН по статусу встречается с президентом страны, участвует в заседаниях правительства, имеет, так сказать, право голоса. Он обязан говорить от имени фундаментальной и отраслевой науки практически по любому вопросу, который стоит в повестке дня заседаний правительства.

Недавно была катастрофическая (как и каждый год!) ситуация с лесными пожарами. У нас есть замечательный Институт леса РАН имени Сукачёва в Красноярске. Правда, изрядно пощипанный реформаторами, но ещё сохранивший потенциал. Почему не попросить подготовить тезисы доклада по минимизации лесных пожаров? И вместо молчания или рапортов об успехах на заседании правительства не зачитать эти тезисы?! И по официальным государственным каналам не направить их президенту?! Статус это позволяет.

Институты РАН работают практически по всем направлениям, которые нужны стране. И президент РАН не должен по четыре часа читать доклады, какие мы замечательные, а владеть главными проблемами страны, в том числе социально-экономическими, технологическими и гуманитарными. И не просто владеть, но и отстаивать нашу позицию в Правительстве и на встречах с Президентом страны. Это трудно, знаю по личному опыту, но это самый эффективный путь для возрождения доверия и уважения со стороны высшего руководства.

- «Личный опыт» — это как Вы сумели выбить ежегодный миллиард на научный флот? И, кстати, как?

- Кратко и по сути объяснил Владимиру Владимировичу важность, нужность и полезность для государства, казалось бы, дорогой и не нужной игрушки в виде научного флота. В том числе, на примере Арктики, Антарктиды и в целом мирового океана, из которой нас будут пытаться выжить всеми путями, если мы не будем доказывать свои права экспедициями и исследованиями.

И так нужно работать по каждой проблеме. Я со своими коллегами, в том числе с членами РАН, сделал разработку программы по социально-экономическому возрождению страны, по преодолению демографической катастрофы. Математически, научно подкрепленную базовую программу. Сумели, что было очень сложно, кратко изложить ее суть. Ведь "наверху" не хватает времени читать огромные многостраничные материалы. Одна-полторы страницы текста максимум!

Надеялись, что президент РАН, как единственный (!) человек от науки, который сегодня вхож в высшие кабинеты, заинтересуется, доложит. Не случилось. В том числе, поэтому я и решил выдвигаться на этот пост "капитана тонущего корабля", как вы сформулировали. Постараюсь, чтобы он не затонул...

Продолжение интервью с одним из кандидатов на пост нового Президента РАН, академиком Робертом Нигматулиным читайте только на

сайте "АН".

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