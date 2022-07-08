Академики собрались на выборы

Аргументы Недели → Наука 13+

8 июля 2022, 08:02 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В сентябре Российская Академия наук должна избрать себе нового президента. Когда-то это была величина всесоюзного значения. В ранге министра, если не выше. Сегодня от былого величия остался только автомобиль с мигалкой, прекрасный кабинет на Ленинском проспекте и, главное, право доклада высшему лицу государства и присутствие на заседаниях правительства.

Не густо, конечно, но могло быть и хуже. Однако сегодня из-за геополитической ситуации, из-за санкций, из-за нового железного занавеса роль фундаментальной и отраслевой науки в выживании державы преувеличить невозможно. И роль РАН в формировании стратегии выживания, в поиске новых возможностей развития страны здесь не просто главная, она сольная. Никто: ни чиновники от науки, ни университеты, ни отдельные институты пусть и объединенные в некий научный холдинг не смогут заменить структуру, сформированную за 300 лет научного лидерства в мире.

И высшие лица государства этого не понимать не могут. При всей своей нелюбви к Академии, обусловленной разными причинами, они осознают, что нынче это не чемодан без ручки, а некая волшебная палочка, возможно, единственное спасательное средство. И роль лидера Академии, роль личности на посту Президента РАН сегодня, пожалуй, не уступит по значимости роли личности премьер-министра страны.

«Аргументы недели» – одно из немногих российских СМИ, которое пишет о научной политике (скорее – об ее отсутствии!) в государстве российском – начинают серию интервью и авторских материалов, посвященных этим выборам. Мы не занимаем ничью позицию, не поддерживаем персонально никого из кандидатов, хотя, конечно, имеем свою точку зрения. Мы готовы дать слово любому из представителей научной общественности, а не только членам РАН. Готовы к любой цивилизованной дискуссии, но без личностных оскорблений. И пусть победит достойнейший!

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