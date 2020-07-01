В Африке начали массово умирать слоны

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1 июля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

один из погибших слонов на аэрофотосъемке

В Северной Ботсване ученые пытаются выяснить, каковы причины массового мора слонов. Там погибли больше 3,5 сотен этих гигантов.

Мор слонов подтверждают снимки, сделанные с воздуха. Первые случаи гибели животных были зафиксированы в начале мая. Уже к концу месяца биологи заявили о смерти 169 особей. Уже к середине июня число умерших слонов увеличилось в два раза. Сейчас количество погибших уже в районе 350.

«Это массовый мор», — прокомментировал случившееся директор по охране природы фонда Rescue Найл Маккен: «Такого не было уже давно».

По словам эколога, раньше слоны массово вымирали только во времена засухи. Ученые проверяют останки, чтобы определить, что послужило причиной их гибели.

Пока известно лишь, что 70 процентов трупов животных были найдены в окрестностях водоемов. Не исключено, что слоны отравились. По словам очевидцев некоторые из них умирали быстро, но часть ходили кругами.

Версия отравления подвергается сомнению. Конечно, в Ботсване это один из способов убийства слонов, который используется браконьерами. Но после этого на трупах животных умирают стервятники. А в этом случае птицы остаются живы. К слову, падальщики ведут себя достаточно неожиданно. Они стараются избегать кормиться останками.

Мор возникает в различных участках планеты. В прошлом году на Украине массово вымирала рыба. А недавно в Дубне начала гнить рыба. Но в этих случаях причины, как правило, бывают прозаичными. А в Ботсване уже говорят о мистике.