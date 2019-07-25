На Украине заявили о массовом отравлении рек

Ассоциация рыболовов Украины распространила заявление о массовом отравлении рек. Заявляется о том, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды.

По словам рыболовов, проблемой стал бесконтрольный сброс отходов в реки. Это привело к массовому мору рыбы в нескольких областях, в число которых вошел и столичный регион.

Основными загрязнителями стали крупнейшие металлургические предприятия страны.

Второй проблемой названы удобрения. Полевая химия попадает в реки. Из-за этого в водоемах гибнет все живое.

«В Украине не осталось чистых рек, – говорится в заявлении ассоциации рыболовов Украины. – В некоторых из них все сложнее найти воду в гремучей смеси сельскохозяйственных удобрений, канализационных и промышленных стоков».

По словам специалистов, причиной кризиса стал бардак в украинской системе природоохраны.