Возможное место начала новой опасной для человечества эпидемии назвали ученые

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12 июня 2020, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, PPI / globallookpress.com

Рынки диких животных, расположенные в странах Юго-Восточной Азии, являются местом, где может вспыхнуть новая опасная для человечества эпидемия. С соответствующим предупреждением выступила международная команда зоологов.

Специалисты, разместившие свое исследование на портале препринтов bioRxiv, проанализировали образцы биоматериала животных, собранные несколько лет назад на рынках Вьетнама. Различные штаммы коронавируса были найдены на территории всех 24 рынков, где в продаже находились живые грызуны.

Ученые отметили, что власти государств Юго-Восточной Азии должны принять меры, направленные на предотвращение появления новых недугов, опасных для человека.

Ранее в пятницу сообщалось, что иностранные исследователи озвучили два предполагаемых условия для быстрого распространения COVID-19.