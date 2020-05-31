Пушков оценил запуск к МКС корабля Crew Dragon в США: «Полет на МКС, это не Марс»

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31 мая 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты, фото: globallookpress.com

Алексей Пушков оценил запуск к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon с астронавтами на борту, который разработала в США компания SpaceX Илона Маска.

В субботу, 30 мая, прямая трансляция запуска корабля Crew Dragon велась на сайте NASA. Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon c астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде. Ракета Falcon 9 успешно доставила на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами. Сегодня должна произойти стыковка корабля с МКС. Дональд Трамп уже поздравил Илона Маска. Глава SpaceX Илон Маск призвал человечество гордиться запуском разработанного его компанией корабля Crew Dragon

Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, написал свое мнение по этому поводу в Твиттер: "Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс. Полет на Марс — задача совсем другого уровня, от которого он еще бесконечно далек".

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен в 15.22 по времени Восточного побережья США (22.22 мск) .