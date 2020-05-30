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Корабль Crew Dragon стартовал к МКС

, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Корабль Crew Dragon стартовал к МКС
Bill Ingalls/Nasa, Боб Бенкен и Даг Херли

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся. Прямая трансляция происходящего ведется на сайте NASA. На данный момент первая и вторая ступени успешно отделились от ракеты.

На борту космического корабля находятся астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Дату возвращения астронавтов на Землю пока не определили.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 был осуществлен в 15.22 по времени Восточного побережья США (22.22 мск) с площадки 39А космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Дональд Трамп прибыл на мыс Канаверал во Флориде, чтобы наблюдать за запуском  космического корабля Crew Dragon.

НС

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