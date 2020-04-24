Зарубежные ученые нашли вероятного передатчика коронавируса COVID-19 человеку

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24 апреля 2020, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Filipe Bispo / globallookpress.com

Иностранные ученые рассказали, кто мог передать человеку смертельно опасный коронавирус COVID-19, пандемия которого развивается в настоящий момент. Данной теме посвящен материал, размешенный на страницах интернет-СМИ.

Как пишет издание «Русская весна», сотрудники Университета Оттавы в ходе своих исследований пришли к выводу, что COVID-19 с большой долей вероятности мутировал в организме летучих мышей. При этом в роли носителя, который передал коронавирус человеку, выступили бродячие собаки.

Согласно гипотезе, выдвинутой специалистами, сначала COVID-19 попал к собакам, евшим летучих мышей, после чего проник в организм человека.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отечественный профессор Михаил Костинов назвал новый возможный путь заражения коронавирусом.