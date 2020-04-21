Российский космонавт, вернувшись с МКС на Землю, доказал возможность работать на Марсе

Аргументы Недели → Наука 13+

21 апреля 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов

www.gctc.ru, Олег Скрипочка

Космонавт Олег Скрипочка вернулся с Международной космической станции, отдохнул четыре дня и в ходе наземного эксперимента доказал способность работать на Марсе, сообщили в Центре подготовки космонавтов.

Олег Скрипочка находился в космическом полете 205 суток, вернулся на Землю 17 апреля 2020 года. Далее был проведен эксперимент «Созвездие», направленный на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере «Выход 2». Скрипочка прекрасно выполнил поставленные перед ним задачи - открыл выходной люк, поднялся и спустился по лестнице, поработал с инструментом. И все это в условиях экстремального действия факторов космического полета.

«Космонавты прилетят на Луну, Марс. Полгода – полет, «примарсианятся». Смогут ли они выполнять тяжелую работу после такого полета и на какие сутки? Поэтому мы выполняем такие тесты и исследования с космонавтами сразу после полета», – сообщил глава научного управления ЦПК Андрей Курицын.

Ранее космонавт из Казахстана Айдын Аимбетов рассказал, на что стоит тратить свободное время на самоизоляции