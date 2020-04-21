Непонятные черные дыры подали гравитационный сигнал

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21 апреля 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, космос

Астрофизики впервые зафиксировали гравитационную волну от слияния двойной чёрной дыры с неравными массами (Одна из них почти в четыре раза больше другой). Объект находится от Земли на расстоянии 2,4 млрд лет.

Обычно слияния черных дыр образуются при коллапсе массивных звезд, которые вращаются друг против друга и в подобных событиях участвовали объекты примерно равных масс. Но эта система, получившая название GW 190412, сформировалась иначе - новым является соотношение масс. "Это наблюдение позволяет нам проверить наши прогнозы для гравитационно-волновых сигналов и является еще одной частью головоломки о том, как образуются двойные черные дыры", - написал в своем блоге один из авторов открытия астроном Кристофер Берри из Северо-Западного университета в США.

Сейчас обнаружением гравитационных волн занимается четыре детектора – два в США (ими занимаются специалисты проекта LIGO), по одному в Италии (VIRGO) и Японии (KAGRA). Россия представлена в LIGO группой физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и группой Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород).