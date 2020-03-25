«Чёрные дыры – порталы в ад или гигантские чудовища вселенной». Различные теории насчёт загадочного космического явления

Аргументы Недели → Наука 13+

25 марта 2020, 00:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

черные дыры, угроза человечеству

Чёрные Дыры издавна влекут за собой как различных учёных, так и писателей-фантастов. Ведь это явление, открытое в середине ХХ века, поистине наводит ужас.Эта загадочная и необъяснимая область пространства-времени, притяжение у которой настолько сильное, что затягивает в своё лоно даже свет.

Помимо самых «обыденных» чёрных дыр, существуют ещё и сверхмассивные, которые были обнаружены в центре многих галактик, в том числе и нашей с вами. Эти явления до сих пор окончательно не изучены. Да и изучить их полностью не представляется возможным. Ведь мы ещё не знаем даже собственную планету, а всё время рвёмся к звёздам.

Теорий о том, как же чёрные дыры появились и что собой представляют, набралось великое множество. Многие учёные считают их за коллапсирующие звёзды, либо же за изменённые протогалактические газы. Другие же говорят, что они появились в результате возникновения высоких энергий в ядерных реакциях. Есть и теории о существования чёрных дыр со времён Большого Взрыва. Чтобы не забивать голову, можно кратко описать эти явления, дабы было понятней даже тем, кто не изучал физику. Чёрные дыры – это громадные «щели» в пространстве, которые стремительно затягивают всё. В прямом смысле они поглощают планеты, звёзды, астероидные кольца, и даже сам первичный свет не является для них преградой. Совсем недавно были открыты ещё и белые дыры, которые, напротив, что-то из себя выбрасывают. Если в чёрную дыру теоретически можно попасть, то в белую уже никак нельзя.

Существуют и конспирологическо-религиозные теории, говорящие о чёрных дырах, как о вратах ада, и будто бы там за пределами тьмы обитает Люцифер. Стивен Хокинг так же говорил о неких порталах, ведущих в другие измерения. Порталами он называл как раз чёрные дыры. Эти знания он открыл людям едва ли не перед смертью, и тем самым весьма обескуражил общественность. Точно нельзя сказать, куда именно ведут эти порталы – в ад или в рай или вообще в полную неизвестность. Все мы смотрели легендарный фильм «Интерстеллар», в котором говорится о существовании различных измерений за пределами этих дыр. Естественно, всё это лишь домыслы. К чёрным дырам ведь никто не летал и не приближался к их горизонту событий, и уж тем более никто в них не бывал. Что бы ни говорили учёные, и какие бы подсчёты ни проводили, все их слова надолго останутся лишь только теориями.

Скорее всего в ближайшем будущем мы так и не узнаем тайну происхождения чёрных дыр. Нам остаются лишь только гадать и создавать различные гипотезы. Однако факт остаётся фактом. Звёзды и планеты они всё-таки поглощают, да и свет притягивают, как магнит. Во всяком случае, так нам описали астрономы-исследователи, а уж они-то едва ли станут придумывать. Чем бы ни являлись эти чёрные дыры, они явно представляют глобальную угрозу, и нам людям о них лучше пока забыть, и желательно на долгое время. Надеемся, что эта неизведанная сила не затронет нас хотя бы в ближайшее тысячелетие.