Эксперт рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Китае

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13 апреля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Разрабатываемая в настоящее время Китаем вакцина от коронавируса в данный момент только входит в первую фазу клинической стадии испытаний, на ее разработку понадобится, возможно, больше года.

Об этом сообщил член делегации медэкспертовКитая, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хэйлунцзян Ван Кайли. По его словам, сейчас требуется очень хорошая исследовательская база. Потом потребуются масштабные испытания на людях, для гарантии защитных свойств вакцины, ее безопасности.

Правительство Китая санкционировало клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Она будет второй вакциной в Китае и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний.

16 марта американские эксперты начали испытания на людях первой экспериментальной вакцины от коронавируса.