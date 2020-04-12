В Амурской области запечатлели более полусотни светящихся объектов в небе

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12 апреля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com

Житель города Зея Амурской области сфотографировал 8 апреля в небе вереницу светящихся объектов, которые перемещались один за другим. Фото очевидец в честь Дня космонавтики опубликовал в соцсети.

Как оказалось, компания SpaceX Илона Маска 23 мая 2019 года приступила к реализации проекта Starlink - отправки на орбиту искусственных спутников. Это была первая партия, состоящая из 60 аппаратов, каждый массой 200 кг. Они запущены для улучшения интернет-связи. Теперь эту вереницу спутников можно наблюдать практически из любой точки земного шара невооружённым глазом.