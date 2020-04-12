Все новости >>

Аргументы Недели Наука 13+

В Амурской области запечатлели более полусотни светящихся объектов в небе

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Амурской области запечатлели более полусотни светящихся объектов в небе
pixabay.com

Житель города Зея Амурской области сфотографировал 8 апреля в небе вереницу светящихся объектов, которые перемещались один за другим. Фото очевидец в честь Дня космонавтики опубликовал в соцсети.

Как оказалось, компания SpaceX Илона Маска  23 мая 2019 года приступила к реализации проекта Starlink - отправки  на орбиту искусственных спутников. Это была первая партия, состоящая из 60 аппаратов, каждый массой 200 кг. Они запущены для улучшения интернет-связи. Теперь эту вереницу спутников можно наблюдать практически из любой точки земного шара невооружённым глазом.

НС

Общество

«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

«Полностью выйти из ограничительных мер из-за коронавируса ко Дню Победы Россия не успеет», сообщила вице-премьер Голикова

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о возможности продления ограничительных мер после 30 апреля. «Россия не успеет ко Дню Победы полностью выйти из ограничительных мер, введённых из-за коронавируса»

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью