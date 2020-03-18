Медики узнали, что коронавирус не передается от покойников

Умершие от коронавируса безопасны для захоронения. Они не способны стать распространителями инфекции. Таковы результаты исследований медиков.
Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Заразиться от умерших от COVID-19 невозможно.
«Тело само по себе не вызывает заражения COVID-19», — заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Ландмайер.
Коронавирус стал опаснейшей болезнью последнего времени. Медики пока не заявляли, что смогли победить COVID-19. Хотя в последнее время появляются сообщения об обнаружении способов его лечения. В Италии обнаружили, что с коронавирусом способно справиться лекарство от артрита.