В Москве совершено покушение на нотариуса Ларису Бажаеву

В Москве в среду вечером совершено покушение на нотариуса Ларису Бажаеву. Преступник подстерег нотариуса около 20:00 в подъезде ее дома номер 4 по ул. Коштоянца.

Злоумышленник нанес юристу три огнестрельных ранения из пистолета ТТ, после чего скрылся. Адвокат госпитализирована. Источник в правоохранительных органах сообщил, что состояние Ларисы Бажаевой оценивается как тяжелое. Согласно заключению медиков, жизни женщины ничто не угрожает. Нотариус госпитализирована, передает Интерфакс. Уточняется, что стрельбу услышал сосед и вызвал полицию. Правоохранители обнаружили женщину с двумя огнестрельными ранениями и вызвали скорую.

По данным источника, разыскивается мужчина - по виду выходец с Кавказа, одетый в длинный коричневый плащ. Официального подтверждения этой информации пока нет.