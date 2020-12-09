Кто купит жемчужину крымского виноделия?

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9 декабря 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Крыма выставило на торги легендарное винное хозяйство «Массандра». Исторические сады, расположенные на золотой земле, одной из самых дорогих в РФ, распродают в десятки раз дешевле реальной цены.



Среди крымчан полно подозрений, что «Массандру» собираются за три копейки продать близким Кремлю бизнесменам, которые вырубят виноградники и застроят дорогущую землю элитным жильём. И лучше уж она останется у неэффективного государства. Идея 14 декабря 2020 г. пустить «Массандру» с молотка завёрнута в добротную упаковку. Дескать, когда Крым вернулся в состав России, предприятие дышало на ладан: 10 млн бутылок вина производили на оборудовании, которое старше 50 лет, а износ тракторного парка оценивался в 98%. Но в 2014 г. «Массандра» стала ФГУПом при Управделами Президента РФ.



После 2014 года был уволен директор «Массандры» герой Украины Николай Бойко, который здесь командовал 28 лет и наверняка мог не раз приватизировать предприятие «под себя». Однако он, наоборот, держался мнения, что виноградники – национальное достояние и должны оставаться в госсобственности. Бойко попытался принять российскую власть, однако отношения не сложились, и Бойко с командой ушёл в оппозицию. Сейчас, когда на него завели в РФ уголовное дело по факту хищений и вывода собственности, он сбежал в Одессу.



Сколько на самом деле стоит «Массандра»? Реальная цена хозяйства головокружительно, ошеломляюще выше ничтожнейших 5,3 млрд руб. (68 млн долл.), за которые правительство Крыма собирается продать с молотка историческую жемчужину, да ещё в кратчайшие сроки. В Крыму стоимость земли 15–18 млн за гектар под застройку, 7–8 млн – за сельхозземли. При этом самый золотой пояс – тот самый Южный берег полуострова. То есть как раз там, где раскинулись сады Массандры.



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