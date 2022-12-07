В Москве заметно упал спрос на элитное жильё

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7 декабря 2022, 15:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: Unsplash.com

Число проданных квартир в элитных домах по итогам этого года может сократиться. На рынке высокобюджетных новостроек столицы будет реализовано 620-640 слотов. В одним из ведущих агентств элитной недвижимости общую сумму сделок оценивают в 93-95 млрд рублей, что на 23% меньше, чем год назад. Совокупная площадь реализованных слотов снизится за тот же самый период примерно на 40% (до 76-78 кв.м.).

В другом агентстве указывают, что с января по ноябрь 2022 года количество сделок с элитными новостройками в Москве сократилось на 55% год к году. По общей площади отмечается сокращение на 50.7%. В стоимостном выражении оборот данного сегмента ужался до 42.8 млрд рублей (на 32.4%). В компании NF Group полагают, что число сделок в нынешнем году будет на 44% ниже, чем в прошлом. При этом, их суммарная стоимость снизится на 40%, то есть до 100 млрд рублей.