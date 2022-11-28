Малогабаритные квартиры вернулись в тренд

Аргументы Недели → Недвижимость 13+

28 ноября 2022, 15:09

Развитие IT-технологий и глобальный демографический кризис привели к увеличению интереса граждан к квартирам, рассчитанным на одного человека. По данным ЦМАКП, уже несколько лет фиксируется большой спрос на малоформатное городское жильё.



Число желающих жить отдельно от родителей граждан увеличивается, поэтому многие россияне приобретают жильё сами или в складчину с родителями уже к 27 годам. Но женятся и заводят первого ребёнка всё позднее, предпочитая пожить некоторое время в уединении.



И так как одиночки ищут что-то малогабаритное и недорогое, рынок недвижимости подстроился под этот запрос, поэтому сегодня есть масса предложений с квартирами-студиями. Этот тренд совпал с кризисными явлениями в экономике и, в частности, на рынке недвижимости, где средняя площадь квартиры, выставленной на продажу, сократилась с 57 до 53 кв. м.



Но не только молодые люди поддержали тренд с покупкой малогабаритных квартир. Сюда сегодня часто переселяются и пенсионеры. Фонд «Общественное мнение» связывает это с увеличивающимся разрывом между продолжительностью жизни женщин и мужчин, из-за чего пожилые женщины живут без мужей всё дольше. Им выгоднее содержать небольшую квартиру, а детям удобнее их навещать.