Суды обязывают обустраивать шумоизоляцию в квартирах

Более того, приставам поступают исполнительные листы соответствующего содержания. Вот описание одной из историй, которая произошла в Санкт-Петербурге.
35-летний житель Северной столицы сделал у себя в квартире ремонт. Однако была одна незадача. В результате переустройства пола соседка снизу стала отчётливо слышать всё, что происходит наверху до мельчайших подробностей. Женщина не стала с этим мириться и вызвала специалистов для обследования жилья. Их замеры показали, что уровень шума в квартире превышает допустимые вследствие действий соседа сверху. Дело дошло до суда, который обязал гражданина привести квартиру в первоначальное состояние. В частности, он должен был сделать на всех полах звукоизоляционный слой. Исполнительный лист поступил в работу приставам, а дальше всё было делом техники. Мужчина действительно выполнил решение суда в полном объёме.
Юристы отмечают, что такой случай можно считать прецедентом. Ведь многие при ремонте квартир не обращают внимания на права соседей. Те же в свою очередь не очень доверяют судам, а тем более приставам. Также с помощью судов можно заставить людей навести порядок в квартире. Речь идёт о тех гражданах, которые превращают жилплощадь в глобальную свалку или же беспорядочно разводят домашних животных.
Если же ситуация дошла до критической точки, есть механизмы принудительного выселения из квартиры. Тогда квартиру продают на торгах, а деньги направляют на наведение порядка.
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