Эксперт рассказал, где россияне будут покупать недвижимость в 2022 году

Аргументы Недели → Недвижимость 13+

23 ноября 2021, 22:50

pixabay.com

Как пишут "Народные Новости", руководитель агентства недвижимости «АСТОНС» Игорь Немцов сделал прогноз, где активно будут скупать недвижимость граждане России.



По словам Игоря Немцова, россияне активно покупают квартиры в постковидный период. Ведь еще месяц назад количество покупок квартир в новом жилье составлял 14-16%, то сегодня уже выше. Эксперт отметил, что есть несколько причин, почему так происходит: Одни хотят вложить деньги, чтобы их сохранить. Другие хотят увеличить свою жилплощадь или успеть купить жилье до изменений на рынке недвижимости.



Также в постковидную эпоху среди россиян в два раза вырос спрос на зарубежную недвижимость. Это касается таких направлений, как Греция, Португалия, Черногория и Кипр.



«Мы предполагаем, что в 2022 году спрос еще повысится в ожидании изменений в правилах оформления ВНЖ в Португалии (Лиссабон и Порту уже не рассматриваются в качестве ВНЖ), в Греции в конце 2022 года повысят НДС на 24% при покупке недвижимости, а в Черногории завершается программа выдачи второго паспорта в обмен на инвестиции. В любом случае, спрос на элитную недвижимость и новострой продолжает расти», — констатировал Немцов.



Чаще всего причиной покупки зарубежной недвижимости становится именно желание иметь возможность оформления вида на жительство (ВНЖ).

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