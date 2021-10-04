За 10 лет можно расселить всё аварийное жильё в России, но оно каждый год пополняется

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4 октября 2021, 13:19

Нынешний темп строительства нового жилья позволит переселить население из аварийных домов только через 10 лет. Площадь ветхого и аварийного жилья увеличивается, несмотря на реализацию государственной программы расселения. К 2030 году её финансирование будет увеличено в полтора раза.



Ранее президент России Владимир Путин призвал правительство сделать всё необходимое, чтобы «вытащить людей из трущоб». Судя по всему, данную проблему чиновники не смогут решить так оперативно, как хотелось бы. На начало года объём аварийного жилья в стране составил 20 миллионов квадратных метров. Это пол процента от всего жилищного фонда. Сейчас государство расселяет россиян из аварийного жилья, которое было признано таковым ещё до 2017 года. Всего с начала действия программы было переселено более 1,3 миллиона человек.



Региональные власти не спешат признавать жильё аварийным, даже при наличии ярко выраженных признаков. Ещё сложнее ситуация с ветхим жильём, которое не имеет как такового юридического статуса.





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