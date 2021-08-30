Более половины строящегося жилья россияне возводят самостоятельно

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30 августа 2021, 12:43

Индивидуальное жилищное строительство обгоняет многоквартирное. Интерес россиян к частным домам стремительно увеличивается. Строительный бум привёл к удорожанию материалов. Причём население строит жильё в основном собственными усилиями.



Десять лет назад частники строили в два раза меньше жилья, если за точку отчёта брать количество квадратных метров. Согласно планам нацпроекта «Жильё и городская среда», через десять лет в стране должно возводиться по 120 млн квадратных метров ежегодно. 50 млн будет приходиться на частные дома.



Большая часть семей рассматривает индивидуальное жилищное строительство как оптимальный вариант решения жилищной проблемы. По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, в стране порядка 18 млн семей проживают в частных домах. А всего в таких условиях хотели бы жить 40 млн семей.



Больше всего частных домов строится близ крупных городов, где у людей уже имеются квартиры. В отдалённой местности вести строительство не выгодно, так как объекты в дальнейшем будет сложно продать. Выбор в пользу частного дома также объясняется доступной стоимостью. Средств от продажи квартиры, как правило, хватает на приобретение или даже строительство хорошего частного дома.

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