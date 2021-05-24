Эксперты ожидают перегрева российского рынка недвижимости

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24 мая 2021, 10:59

Строительство жилья выступает важнейшим инструментом поддержки отечественной экономики. В период пандемии эта сфера позволила удержать многие экономические показатели на стабильном уровне. Однако повышение цен на жильё в стране не сопровождается увеличением количества сделок.



Наиболее ярко подобные тенденции можно наблюдать на московском рынке недвижимости. За первый квартал текущего года было заключено чуть более 40 тысяч сделок с новым жильём. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Росстат в последние два года сообщает о росте ввода нового жилья по всей стране. За март он увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую роль в динамике данного показателя стали государственные меры, направленные на поддержку отрасли. Однако ипотечные программы, низкая ставка по кредитам привели к увеличению задолженности граждан по выплатам. Количество россиян, не желающих обслуживать свои кредиты, стремительно увеличивается.



За первый квартал этого года граждане уменьшили объём погашения кредитов на 25%. Многие заёмщики для возврата средств вынуждены перекредитовываться, что создаёт ещё более серьёзные риски невозврата ипотечных платежей. В конечном итоге это сказывается на стоимости нового жилья. Рост неплатежей может уронить цены на квартиры, что приведёт к перегреву рынка недвижимости.





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