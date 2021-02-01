Правительство остановит льготную ипотеку в регионах, где выросли цены на жильё

В строительном комплексе в последние месяцы наблюдается ажиотаж. Ввод нового жилья в эксплуатацию сократился почти на 6%, а цена за квадратный метр в столице увеличилась на треть.
Стагнация в строительной сфере стала ожидаемым событием. Пандемия внесла значительные коррективы во все социальные и экономические сферы государства. Рост стоимости на новостройки объясняется введением масштабной программы льготного кредитования. По этой же причине произошло подорожание стоимости жилья и на вторичном рынке. Среднее увеличение составило 16%, сообщают в аналитическом центре IRN.RU.
Правительство намерено свернуть действие льготной ипотеки в тех регионах, где наблюдается резкий скачок цен на жильё. Кредитование будет остановлено уже с 1 июля. При этом правительство намерено сохранить механизм кредитования. Задача обеспечения россиян посредством льготной ипотеки остаётся актуальной, как минимум до 2030 года. Амбициозный план чиновников состоит в ведении 1 миллиарда квадратных метров к указанному сроку.
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