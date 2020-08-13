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Россияне приобрели 40% грузинских новостроек

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне приобрели 40% грузинских новостроек

Правительство Грузии опубликовало данные о продаже недвижимости в стране. Согласно представленной информации, главными покупателями объектов недвижимости являются россияне. За последние годы они приобрели более 40% продаваемых объектов.

Особое внимание наших соотечественников привлекают квартиры в столице Грузии, а также участки в курортных зонах. Эксперты считают, что грузинская недвижимость востребована россиянами по причине лёгкости её регистрации и дешевизны.

Россияне опережают покупателей из других государств. Помимо квартир и участков спросом пользуются элитное жильё премиум-класса. Приобретая жильё, россияне получают вид на жительство в стране.

Часть наших соотечественников планируют эмигрировать на постоянное место жительство в Грузию. Привлекает их и перспектива заняться бизнесом, и при помощи договорённости страны с ЕС продавать свою продукцию на европейские рынки.

ПВ

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