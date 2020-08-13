Россияне приобрели 40% грузинских новостроек

Аргументы Недели → Недвижимость 13+

13 августа 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство Грузии опубликовало данные о продаже недвижимости в стране. Согласно представленной информации, главными покупателями объектов недвижимости являются россияне. За последние годы они приобрели более 40% продаваемых объектов.



Особое внимание наших соотечественников привлекают квартиры в столице Грузии, а также участки в курортных зонах. Эксперты считают, что грузинская недвижимость востребована россиянами по причине лёгкости её регистрации и дешевизны.



Россияне опережают покупателей из других государств. Помимо квартир и участков спросом пользуются элитное жильё премиум-класса. Приобретая жильё, россияне получают вид на жительство в стране.



Часть наших соотечественников планируют эмигрировать на постоянное место жительство в Грузию. Привлекает их и перспектива заняться бизнесом, и при помощи договорённости страны с ЕС продавать свою продукцию на европейские рынки.



