Кто покушается на гордость президента - независимое российское пшеничное семечко

Аргументы Недели → Расследования АН 13+

27 января 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В 2019 году, выступая с обращением к Федеральному Собранию, президент Владимир Путин сказал дословно: «Благодаря разработкам российских ученых, мы обеспечили свою независимость по семенам пшеницы. Специалисты подтвердят, насколько это критически важно». Спустя всего два года по предмету гордости президента – независимому пшеничному семечку – транснациональные семеноводческие компании готовятся нанести смертельный удар.

Начиная с начала двухтысячных годов, после прихода к власти в России ультралиберальных монетаристов, молящихся на чужие инвестиции, в страну хлынули транснациональные гиганты. Причем во всех сферах экономики. Обладая колоссальным финансовым ресурсом и неограниченной поддержкой наших же чиновников, они фактически уничтожили отечественных конкурентов. Не стало российской автопромышленности и фармацевтики, практически почили в бозе гражданское авиастроение и сельхозмашиностроение, станкостроение и судостроение дали дуба.

Семенной фонд за эти двадцать лет практически полностью из «маде ин Раша» стал «маде ин совсем даже не Раша». Картофель, свекла, редиска, морковь, огурцы и помидоры росли из чужеземных семян. Держалась только пшеница! И то, спасибо погоде…



- Иностранные сорта не приспособлены к нашим климатическим выкрутасам. Пока у нас европейские зимы, но может ударить и мороз без снега. Наше семечко выживет, американское вымерзнет. Поэтому все крупные селекционные игроки делают в России свои представительства, в том числе научные, и опытные поля при них. И как только они закончат научную работу по районированию своих сортов, доминированию наших семян в самом большом пшеничном сегменте этого рынка придет конец. По стандартной схеме семена пойдут вначале ниже себестоимости с научным сопровождением и прочими плюсами. А уже, когда к ним привыкнут, тут-то гром и грянет! Цены зарубежные компании взвинтят! И это время не за горами, – говорит селекционер, профессор РАН Александр Соловьев. Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Одним из самых активных и мощных игроков на этом российском поле является гигант Bayer. Он не только рвется в семенные монополисты, но и охотится на «вавиловскую коллекцию» семян, хранящуюся в ВИР РАН. Особенно его интересует пшеничная коллекция.

- А если в распоряжении Bayer окажутся «чистые» (т.е. полностью генетически однородные и полученные в результате самоопыления, а не искусственным путем. – Ред.) линии нашей пшеницы, то они возьмут весь мировой рынок экологического пшеничного земледелия, - прогнозирует Соловьев.



Удастся ли? Читайте новое научное расследование «Аргументов недели».