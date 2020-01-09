Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

Украинский авиалайнер, разбившийся в Тегеране, могли сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники.
По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. В США сейчас рассматривают различные версии авиакатастрофы.
Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров, а также девять членов экипажа воздушного судна.
Напомним, как ранее сообщали АН, Иран считает безосновательными версии о том, что крушение украинского самолета под Тегераном произошло в результате попадания в него ракеты или же - в связи с терактом на борту лайнера.