Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Расследования 13+

Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер
фото: соцсети

Украинский авиалайнер, разбившийся в Тегеране, могли сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники. 

Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing

Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing

По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. В США сейчас рассматривают различные версии авиакатастрофы.

Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров, а также девять членов экипажа воздушного судна.

Напомним, как ранее сообщали АН, Иран считает безосновательными версии о том, что крушение украинского самолета под Тегераном произошло в результате попадания в него ракеты или же - в связи с терактом на борту лайнера.

АС

//картина дня

Политика

В Абхазии добиваются отставки президента

В Абхазии добиваются отставки президента

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям на Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…