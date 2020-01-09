Пентагон сообщил о случайном попадании ракеты в украинский лайнер

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9 января 2020, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Украинский авиалайнер, разбившийся в Тегеране, могли сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС), считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источники. Иран опроверг украинскую версию крушения Boeing

По оценкам Пентагона, инцидент мог быть случайным. Отмечается, что противовоздушная оборона Ирана могла сработать после обстрела американских баз в Ираке. В США сейчас рассматривают различные версии авиакатастрофы.

Накануне выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 167 пассажиров, а также девять членов экипажа воздушного судна.

Напомним, как ранее сообщали АН, Иран считает безосновательными версии о том, что крушение украинского самолета под Тегераном произошло в результате попадания в него ракеты или же - в связи с терактом на борту лайнера.