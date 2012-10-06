По факту взрыва посылки в Ростове-на-Дону и гибели женщины возбуждено дело

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6 октября 2012, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ возбуждено по факту взрыва посылки в квартире жилого дома в Ростове-на-Дону, когда погибла пожилая женщина и пострадали ее дочь и семилетний ребенок.

По ряду признаков установлено, что в посылке могла быть ручная граната. Мощность взрывного устройства составила около 120 грамм в тротиловом эквиваленте. Также известно, что в адрес хозяйки квартиры уже поступали угрозы.

5 октября 2012 года примерно в 21 час в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве неустановленного взрывного устройства в квартире дома, расположенного на улице Штахановского в городе Ростове-на-Дону. По предварительным данным в результате взрыва погибла проживавшая в квартире пожилая женщина. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по данному факту проводится доследственная проверка.