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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Расследования

Уголовное дело по факту гибели супруги актера Пороховщикова возбуждать не будут

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

twin-last.ru
twin-last.ru

Следствие не нашло состава преступления в гибели жены известного актера Александра Пороховщикова Ирины.

Следственная проверка показала, что никакой криминальной подоплеки в гибели Ирины Пороховщиковой не было. Следователи не установили признаков доведения до самоубийства женщины. В этой связи было принято решение не возбуждать уголовное дело по факту гибели Пороховщиковой,  покончившей с собой за несколько недель до смерти супруга, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ирина Пороховщикова покончила с собой 10 марта в особняке мужа на Арбате, по предварительным данным, в связи с тяжелым состоянием мужа. Александр Пороховщиков скончался в больнице 15 апреля на 74-м году жизни. Актер был госпитализирован в клинику Первого МГМУ имени Сеченова 6 марта, врачи диагностировали инсульт. Позже диагноз не подтвердился. Медики предполагали, что у актера неврологическое заболевание. По словам адвоката актера Сергея Жорина, предположительной причиной смерти Александра Пороховщикова стала остановка сердца.

ИЧ

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