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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Расследования

Басманный суд Москвы арестовал имущество Березовского

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

newsukraine.com.ua
newsukraine.com.ua

Басманный суд Москвы арестовал российское и украинское имущество предпринимателя Бориса Березовского, проживающего в настоящее время в Лондоне. Суд принял решение об аресте имущества олигарха в рамках дела о возможном инвестировании Березовским средств в «Боржоми центр» и «ИДС Боржоми».

Какое конкретно имущество Березовского будет арестовано, представитель суда не уточнил. Напомним, в начале сентября в московском офисе компании «ИДС Боржоми» в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Бориса Березовского, прошли обыски.

Следствием была получена информация о возможном инвестировании российским предпринимателем в деятельность указанных коммерческих организаций через ряд трастовых фондов, предположительно, десятков миллионов долларов США, которые, как считает следствие, добыты в том числе в результате преступной деятельности.

В Генпрокуратуре РФ ранее предупреждали, что подготовят запросы к зарубежным коллегам об аресте имущества Березовского и родственников Патаркацишвили.

Борис Березовский обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых «мошенничество», «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «превышение должностных полномочий».
Березовский проживает в Великобритании с 2000 года. Известный грузинский оппозиционер и бизнесмен Патаркацишвили умер в 2008 году в своем доме в Лондоне. У него остались жена и две дочери.

ИЧ

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