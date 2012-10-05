Басманный суд Москвы арестовал имущество Березовского

//Расследования

5 октября 2012, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

newsukraine.com.ua

Басманный суд Москвы арестовал российское и украинское имущество предпринимателя Бориса Березовского, проживающего в настоящее время в Лондоне. Суд принял решение об аресте имущества олигарха в рамках дела о возможном инвестировании Березовским средств в «Боржоми центр» и «ИДС Боржоми».

Какое конкретно имущество Березовского будет арестовано, представитель суда не уточнил. Напомним, в начале сентября в московском офисе компании «ИДС Боржоми» в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Бориса Березовского, прошли обыски.

Следствием была получена информация о возможном инвестировании российским предпринимателем в деятельность указанных коммерческих организаций через ряд трастовых фондов, предположительно, десятков миллионов долларов США, которые, как считает следствие, добыты в том числе в результате преступной деятельности.

В Генпрокуратуре РФ ранее предупреждали, что подготовят запросы к зарубежным коллегам об аресте имущества Березовского и родственников Патаркацишвили.

Борис Березовский обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, среди которых «мошенничество», «невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», «превышение должностных полномочий».

Березовский проживает в Великобритании с 2000 года. Известный грузинский оппозиционер и бизнесмен Патаркацишвили умер в 2008 году в своем доме в Лондоне. У него остались жена и две дочери.