В Петербурге задержаны киллер и организатор убийства ректора вуза А. Викторова

//Расследования

1 октября 2012, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

Оперативники и спецназ задержали в воскресенье подозреваемых в убийстве ректора Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова.

Сотрудники задержали троих непосредственных участников преступления: киллера, исполнителя и организатора, сообщает региональное ГУ МВД. Поиски заказчика убийства продолжаются.

Александр Викторов, в 2001-2008 годах занимавший пост председателя городского комитета по науке и высшей школе, был застрелен в городе Всеволожске Ленинградской области около своего дома 5 сентября на глазах жены. Женщина получила огнестрельное ранение правого бедра и была госпитализирована.

Следователи возбудили дело об убийстве, соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В качестве одной из версий убийства рассматривается профессиональная деятельность ректора.

Отмечается, что все трое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, а предполагаемый киллер уже ранее был судим за совершение заказного убийства.