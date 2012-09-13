Силовики задержали подозреваемых в хищении 100 объектов госсобственности

Сотрудники полиции и ФСБ в ходе совместной операции пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в попытке хищения более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей рыночной стоимостью свыше 10 млрд. рублей.

По данным МВД РФ, в состав группы входили сотрудники двух коммерческих банков, представители частного третейского суда, должностные лица территориального управления Росимущества по г. Москве, руководители и менеджеры управляющей компании, в ведении которой находились государственные предприятия.

Злоумышленники разработали противоправную схему. В несколько этапов по данным единого реестра подыскивались брошенные госпредприятия (без имущества, персонала, не ведущие какой-либо административно-хозяйственной деятельности), с помощью коррупционных связей назначались на должность руководителей, лица подконтрольные организаторам схемы.

Затем госпредприятие безвозмездно и без согласия собственника оформлялось в качестве поручителя при получении кредитов или оформлении иных сделок фирмами также подконтрольным фигурантам. Согласно договорам поручитель обязывался в полном объеме отвечать за исполнение обязательств фирм-должников.

Далее, с помощью должностных лиц московского территориального управления Росимущества, за госпредприятием закреплялись на праве хозяйственного ведения дорогостоящие объекты государственной недвижимости: стадионы, автозаправочные станции, культурно-досуговые учреждения, памятники архитектурного наследия и другое.

На завершающем этапе банк, не получая денег от фирм-заёмщиков, обращался в частный третейский суд с требованием взыскать долг с поручителя.

После положительного решения суда кредиторы на основании выданного в арбитражном порядке исполнительного листа о взыскании денежных средств, завладевали имуществом, находящимся в ведении предприятия.

В ходе совместных оперативно-следственных мероприятий проведено 22 обыска по месту работы и жительства подозреваемых, в помещениях московского территориального управления Росимущества. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Задержаны четыре подозреваемых: руководитель одного из госпредприятий, директор управляющей компании, действующий конкурсный управляющий и бывший председатель правления банка. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы и выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжаются.

Следственной частью Следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве уже возбуждено уголовное дело.