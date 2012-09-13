Защита Мирзаева требует привлечь к ответственности врачей Агафонова

Адвокаты чемпиона по борьбе Расула Мирзаева, обвиняемого в том, что после его удара скончался 19-летний Иван Агафонов, требует привлечь к ответственности врачей, которые оказывали медицинскую помощь погибшему.

Адвокат Алексей Гребенской медперсонал Первой градской больницы можно привлечь к ответственности не только за халатность (статья 293 УК РФ), которая предусматривает до семи лет лишения свободы, но и за служебный подлог по статье 292 УК РФ, санкция которой предполагает лишение свободы на срок до четырех лет.

По его словам, в материалах дела в отношении спортсмена имеется отказ следствия возбудить в отношении медиков уголовное дело по статье "халатность".

"Но тот отказ датирован, если я не ошибаюсь, ноябрем прошлого года. А в июне текущего года в деле появилось заключение экспертов, в котором целый раздел посвящен фактам неоказания медицинской помощи. По его словам, по ним проверки не было.

По данным адвоката, в записи истории болезни есть упоминание о двух медосмотрах, проведенных в 10.00 и 14.00 18 августа 2011 года, но в четыре часа утра этого дня Агафонов уже умер. Он напомнил, что в ходе слушания дела Мирзаева в Замоскворецком суде Москвы допрошенные медики подтвердили, что до того, как Агафонов впал в кому, медикаментозное лечение не проводилось, никаких назначений по лечению не проводилось, сообщает РИА Новости. Мирзаев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следующее заседание Замоскворецкого суда Москвы по делу Мирзаева состоится 17 сентярбя.