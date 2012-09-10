В Хакасии мужчина расправился с родственниками и своими детьми из-за развода
10 сентября 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Следственном управлении СКР по республике Хакасия назвали предварительную причину массового убийства родственников в селе Подсинее: преступник застрелил жену, двоих детей, тещу и тестя из-за ревности.
«АН» сообщали, что в понедельник утром 43-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил жену, ее родителей и двух своих детей, позже убийца семьи застрелился сам.
После совершения убийства, подозреваемый перекинул через забор соседу около 5 тысяч долларов и 40 тысяч рублей с предсмертной запиской с просьбой всех похоронить, зашел в комнату к детям и застрелился.
По данным следствия, супруги последнее время проживали в Белоруссии. Недавно женщина с детьми вернулась в Хакасию в дом родителей. Она подала на развод. В августе в Подсинее приехал и мужчина - выходец из Белоруссии Петр Иваньшин.
И вот сегодня в доме нашли шесть трупов, в том числе двоих детей — мальчиков.
Жительница хакасского села Подсинее Татьяна Гусева познакомились с Петром на свадьбе друзей. Он семь лет упрашивал Татьяну выйти за него замуж, пишет «Комсомольская правда».
Молодая семья стала жить в Подсинем с родителями Татьяны, Ниной и Анатолием Гусевыми. И супруги Иваньшины строили себе отдельный дом в Абакане.
За десять лет семейной жизни у пары родились двое сыновей - Максим и Владислав.
Недавно Иваньшины неожиданно продали недостроенный дом, машины, и уехали с детьми в Белоруссию. Вскоре после этого Татьяна с детьми практически без вещей вернулась в Подсинее. Она рассказала родителям, что сбежать от мужа, изводившего ее ревностью, помогла его сестра. Петр приехал следом. Умолял вернуться. ТО дарил подарки, просил прощения, то — угрожал. В бешенство его привела информация, что Татьяна уже подала на развод.