В Хакасии мужчина расправился с родственниками и своими детьми из-за развода

В Следственном управлении СКР по республике Хакасия назвали предварительную причину массового убийства родственников в селе Подсинее: преступник застрелил жену, двоих детей, тещу и тестя из-за ревности.

«АН» сообщали, что в понедельник утром 43-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил жену, ее родителей и двух своих детей, позже убийца семьи застрелился сам.

После совершения убийства, подозреваемый перекинул через забор соседу около 5 тысяч долларов и 40 тысяч рублей с предсмертной запиской с просьбой всех похоронить, зашел в комнату к детям и застрелился.

По данным следствия, супруги последнее время проживали в Белоруссии. Недавно женщина с детьми вернулась в Хакасию в дом родителей. Она подала на развод. В августе в Подсинее приехал и мужчина - выходец из Белоруссии Петр Иваньшин.

И вот сегодня в доме нашли шесть трупов, в том числе двоих детей — мальчиков.

Жительница хакасского села Подсинее Татьяна Гусева познакомились с Петром на свадьбе друзей. Он семь лет упрашивал Татьяну выйти за него замуж, пишет «Комсомольская правда».

Молодая семья стала жить в Подсинем с родителями Татьяны, Ниной и Анатолием Гусевыми. И супруги Иваньшины строили себе отдельный дом в Абакане.

За десять лет семейной жизни у пары родились двое сыновей - Максим и Владислав.

Недавно Иваньшины неожиданно продали недостроенный дом, машины, и уехали с детьми в Белоруссию. Вскоре после этого Татьяна с детьми практически без вещей вернулась в Подсинее. Она рассказала родителям, что сбежать от мужа, изводившего ее ревностью, помогла его сестра. Петр приехал следом. Умолял вернуться. ТО дарил подарки, просил прощения, то — угрожал. В бешенство его привела информация, что Татьяна уже подала на развод.