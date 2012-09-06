В гараже Орехово-Зуева накрыли подпольную нарколабораторию

В Москве безработный житель столицы приспособил подвал личного гаража для производства амфетамина. Во время поисков оптовых покупателей он попал в поле зрения полиции района Орехово-Зуево, передала в четверг пресс-служба московского главка МВД РФ.

"Полицейские столичного района Орехово-Борисово получили оперативную информацию о том, что некий гражданин ищет покупателей крупной партии наркотического вещества — амфетамина. Вскоре сыщики установили личность этого человека и местонахождение лаборатории", - говорится в сообщении с Петровки, 38.

Выяснилось, что безработный москвич изготавливал вещество кустарным способом. Установив круглосуточное наблюдение за подозреваемым, сыщикам стала известна схема реализации амфетамина.

"Злоумышленник получал заказы по мобильному телефону, а деньги поступали на счет одной из электронных платежных систем. Затем наркоторговец давал покупателю информацию о месте хранения наркотиков.

Подозреваемого задержали прямо в подпольной лаборатории. В помещении были обнаружены многочисленные колбы с остатками производных наркотика, прекурсоры, весы, аппарат для изготовления амфетамина, жидкость с психотропным веществом, а также готовый наркотик", - утверждает полиция.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован.