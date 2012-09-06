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Обвинение по уголовному делу о крушении ЯК-42 предъявлено Вадиму Тимофееву
6 сентября 2012, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи предъявили обвинение в рамках уголовного дела об авиакатастрофе самолета ЯК-42, в результате которой погибли игроки ярославского ХК «Локомотив» и экипаж, бывшему заместителю генерального директора по организации летной работы авиакомпании «ЯК СЕРВИС» Вадиму Тимофееву.
Главным следственным управлением Следственного комитета России Тимофееву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Напомним, жертвами авиакатастрофы стали 44 человек, выжил - один.
Следствие установило причины авиакатастрофы, произошедшей в сентябре 2011 года в районе аэропорта Туношна под Ярославлем. Помимо нарушений в работе членов экипажа воздушного судна при выполнении взлет, установлено, что экипаж самолета был допущен к выполнению рейса сотрудниками эксплуатировавшей воздушное судно авиакомпании «ЯК СЕРВИС» с грубейшими нарушениями правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта.
По версии следствия Тимофеев, являясь в силу выполняемой работы и занимаемой должности лицом, обязанным соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, отвечал за организацию летной работы, поддержание квалификации летного состава, повышение их профессионального уровня, организацию тренировок и квалификационных проверок пилотов.
Именно Тимофеев, обладал правом допуска экипажей к полетам и правом их отстранения в случае их ненадлежащей квалификации.
Изучив все обстоятельства и факты, предшествовавшие трагедии следователи установили, что экипаж был допущен Тимофеевым незаконно, в нарушение правил безопасной эксплуатации воздушного транспорта и, на момент катастрофы не имел права выполнения самостоятельных полетов.
Следователи выявили, что допуск командира судна оформлен Тимофеевым на основании сфальсифицированных документов. А второй пилот на тот момент не окончил переобучение на тип судна ЯК-42 и не имел права выполнения полетов. Контроль за прохождением профессиональной учебы пилотов Тимофеев не осуществлял, регулярно отзывал их с учебных мероприятий и, несмотря на неоконченную программу обучения, незаконно допускал до полетов, то есть Тимофееву было достоверно известно о непрохождении летным составом обучения, и, следовательно, отсутствие у экипажа полного объемы навыков для выполнения безопасного полета, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Аналогичная ситуация имела место и 7 сентября 2011 года. В период с 5 по 17 сентября 2011 года экипаж должен был проходить обучение правильному распределению рабочих обязанностей между членами экипажа воздушного судна. При таких обстоятельствах Тимофеев не имел права доверять экипажу воздушного судна перевозку пассажиров и в случае добросовестного исполнения руководителя своих трудовых обязанностей катастрофы, могло не произойти.
В ближайшее время уголовное дело в отношении Тимофеева будет выделено в отдельное производство, действиям членов экипажа будет дана правовая оценка.
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