Адвокаты потребовали для певца Крестова 15 лет тюрьмы

Московский областной суд признал незаконным приговор певцу Константину Крестову (настоящее имя Игорь Кондратьев), осужденному на 2 года и 4 месяца за сексуальные преступления в отношении 16-летней девушки.

10 августа Кондратьев был признан виновным по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), путем частичного сложения наказаний Химкинским судом Московской области ему было назначено два года и четыре месяца колонии общего режима. Если приговор Химкинского суда вступит в силу, то певец выйдет на свободу уже 7 сентября.

Адвоката потерпевших Оксана Михалкина заявила, что потерпевшие настаивают на 15-летнем заключении Кондратьева.

Судебная коллегия по уголовным делам Мособлсуда сегодня вернула на пересмотр дело Кондратьева. Соответствующее решение коллегия приняла, учитывая протест прокуратуры и жалобу потерпевшей стороны.

В мае 2010 года артист изнасиловал 20-летнюю девушку, день спустя - несовершеннолетнюю. Преступления были совершены в Подмосковье. Кроме того, выяснилось, что в 2002 году певец уже привлекался за изнасилование, однако тогда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.